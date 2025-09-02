Media, arrestato il sindaco di Hebron, imposto coprifuoco

Tayseer Abu Sneina, sindaco di Hebron, è stato arrestato dall'Idf durante un raid nella sua abitazione. Lo riporta Haaretz citando a sua volta media palestinesi secondo cui Abu Sneina è stato prelevato per essere interrogato e successivamente arrestato per motivi al momento non chiariti. Suo figlio Meza, che ha parlato con i media, ha dichiarato che la famiglia non è a conoscenza dell'attuale ubicazione del padre. Inoltre, è stato riferito che da ieri è stato imposto il coprifuoco nel distretto di Hebron, con tutti gli ingressi e le uscite dell'area bloccati dalle forze israeliane.