Tragedia in Congo centrale: naufragio di un'imbarcazione sovraffollata, almeno 25 vittime

Azioni Nissan sospese in Borsa a Tokyo dopo le voci di fusione

Alla Borsa di Tokyo apertura in ribasso (-0,45%)

Usa, centinaia soldati nordcoreani morti o feriti in Kursk

Ultima ora

Per i ministri non parlamentari arrivano rimborsi per trasferte