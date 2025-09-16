Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
16 set 2025
16 set 2025
Media, 'almeno 62 uccisi nella Striscia, 52 a Gaza City'

E' salito ad almeno 62 morti il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani oggi nella Striscia, 52 dei quali uccisi a Gaza City. Lo riferisce al Jazeera citando fonti mediche. L'aeronautica militare israeliana ha colpito oltre 850 obiettivi e centinaia di membri di Hamas a Gaza City la scorsa settimana, ha riferito l'esercito, in preparazione all'offensiva di terra nella zona iniziata ieri sera. In una dichiarazione, l'Idf ha comunicato di aver dato il via a una "operazione su vasta scala in tutta la città di Gaza" con l'obiettivo di "raggiungere i traguardi della guerra nella Striscia di Gaza", tra cui la sconfitta di Hamas e la liberazione degli ostaggi. "L'attività delle truppe è iniziata in conformità con il piano operativo e si prevede che si estenderà in base alla valutazione della situazione", hanno aggiunto i militari.

