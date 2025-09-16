Martedì 16 Settembre 2025

Maurizio Sacconi
Media, 'almeno 38 morti a Gaza nei raid notturni'
16 set 2025
Cnn, 'video mostrano corpi numerosi bambini'

Cnn, 'video mostrano corpi numerosi bambini'

E' di almeno 38 morti il bilancio dei raid notturni israeliani a Gaza: lo riferisce Cnn, precisando che gli ospedali Al-Shifa e il Baptist di Gaza City hanno segnalato rispettivamente 23 e 12 morti rispettivamente, mentre altre 3 vittime sono segnalate dall'ospedale di Al-Aqsa. I video ottenuti dalla Cnn "mostrano i corpi di numerosi bambini insanguinati che arrivano negli ospedali nel nord di Gaza, insieme ad adulti che urlano di dolore mentre piangono i corpi dei loro figli, coperti da sudari bianchi".

