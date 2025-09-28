Domenica 28 Settembre 2025

Raffaele Marmo
Ultima ora
Media, 'almeno 24 uccisi dall'alba a Gaza'
28 set 2025
Al Jazeera, 'neonato morto per fame a Khan Younis'

E' di almeno 24 morti palestinesi il bilancio degli attacchi odierni delle forze israeliane nella Striscia. Lo riferisce al Jazeera citando fonti mediche, secondo le quali un raid contro due case nel campo profughi di Nuseirat ha causato almeno 10 vittime, "tra le quali donne e bambini". Intanto, un neonato è morto per malnutrizione a Khan Younis, sono quasi 450 le vittime della fame nella Striscia secondo il ministero della Salute gestito da Hamas.

