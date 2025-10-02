Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Ultima ora
Ultima ora Media, 'almeno 11 palestinesi uccisi a Gaza'
2 ott 2025
2 ott 2025
Media, 'almeno 11 palestinesi uccisi a Gaza'

Fonti mediche, 'anche un bambino tra i morti'

Fonti mediche, 'anche un bambino tra i morti'

Fonti mediche, 'anche un bambino tra i morti'

Sono almeno 11 i palestinesi uccisi nelle prime ore del mattino in tutta la Striscia di Gaza dai raid israeliani: lo riferisce al Jazeera citando fonti ospedaliere. "Un bambino è stato ucciso dal fuoco di un drone, a ovest di Gaza City, mentre almeno nove palestinesi sono stati uccisi e 13 feriti in un attacco a un campo profughi nella zona centrale. Un altro morto e 10 feriti in un attacco con un drone a sud di Deir el-Balah".

© Riproduzione riservata

