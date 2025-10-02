Media, 'alcune imbarcazioni Flotilla ancora verso Gaza'

"Stiamo monitorando tutte le telecamere e possiamo confermare che diverse imbarcazioni stanno ancora cercando di raggiungere Gaza": lo affermano fonti della Flotilla citate da al Jazeera. "Anche se solo una di queste imbarcazioni raggiungesse Gaza, raggiungerebbe l'obiettivo di rompere l'assedio", si aggiunge. Le fonti confermano che una flottiglia di altre imbarcazioni "è partita dalla Sicilia e sta facendo rotta verso la Striscia".