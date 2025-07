Media, accordo Iran-europei per ripresa colloqui nucleare

Teheran ha raggiunto un accordo con Gran Bretagna, Francia e Germania (la troika europea E3), per la ripresa dei colloqui sulla questione nucleare iraniana: lo riporta l'agenzia di stampa Tasmin, che cita una fonte informata sui fatti.

"Il principio dei negoziati è stato concordato, ma le consultazioni in merito al momento e al luogo dei negoziati sono in corso, e il Paese in cui si svolgeranno i futuri negoziati non è stato ancora definito", ha affermato la fonte.

Secondo Tasnim, i colloqui si terranno a livello dei viceministri degli Esteri dell'Iran e dei tre Paesi Ue.