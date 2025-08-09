Sabato 9 Agosto 2025

Toghe e politica, alta tensione

Bruno Vespa
Toghe e politica, alta tensione
  Media, 7 civili uccisi dall'Idf a gaza, 2 aspettavano aiuti

Media, 7 civili uccisi dall'Idf a gaza, 2 aspettavano aiuti

A nord del campo di Nuseirat e vicino all'incrocio di Netzarim

A nord del campo di Nuseirat e vicino all'incrocio di Netzarim

A nord del campo di Nuseirat e vicino all'incrocio di Netzarim

Almeno sette palestinesi sono stati uccisi e altri 34 sono rimasti feriti questa mattina in due attacchi dell'Esercito israeliano (Idf) a Gaza, inclusi due mentre aspettavano gli aiuti umanitari: lo affermano fonti mediche ad Al Jazeera.

Almeno cinque civili sono morti e 33 sono rimasti feriti in un attacco dell'Idf a nord del campo di Nuseirat, nella zona centrale della Striscia. Inoltre, almeno altri due palestinesi sono stati uccisi e un altro è rimasto ferito dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco su un gruppo di persone in attesa degli aiuti umanitari vicino all'incrocio di Netzarim, a sud di Gaza City.

