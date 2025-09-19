Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mig russi EstoniaEsplosione MarcianiseSciopero treni 22 settembreBtp Valore 2025Tim Burton Monica Bellucci
Acquista il giornale
Ultima oraMedia, 3 jet russi violano lo spazio aereo estone
19 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Media, 3 jet russi violano lo spazio aereo estone

Media, 3 jet russi violano lo spazio aereo estone

Reuters sul sito, non autorizzati sono rimasti per 12 minuti

Reuters sul sito, non autorizzati sono rimasti per 12 minuti

Reuters sul sito, non autorizzati sono rimasti per 12 minuti

Lo spazio aereo estone è stato violato da 3 jet militari russi. Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia russi MiG-31 sono entrati nello spazio aereo estone senza autorizzazione e vi sono rimasti per un totale di 12 minuti.

Il ministro della Difesa del Paese ha definito l'incidente "di una brutalità senza precedenti" e il governo intende inviare una nota di protesta al più alto diplomatico russo in Estonia.

Si tratta della terza violazione russa dello spazio aereo della Nato in un breve lasso di tempo, dopo le incursioni dei droni russi in Polonia e Romania.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraNato