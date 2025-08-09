Sabato 9 Agosto 2025

Toghe e politica, alta tensione

Bruno Vespa
Toghe e politica, alta tensione
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio VesuvioTrump PutinIndia TrumpBotulino CosenzaSpiagge vuote
Acquista il giornale
Ultima oraMedia, 14 civili uccisi da Idf a Gaza, 8 aspettavano aiuti
9 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Media, 14 civili uccisi da Idf a Gaza, 8 aspettavano aiuti

Media, 14 civili uccisi da Idf a Gaza, 8 aspettavano aiuti

Lo riporta Al Jazeera

Lo riporta Al Jazeera

Lo riporta Al Jazeera

Almeno 14 palestinesi, tra cui otto mentre aspettavano gli aiuti umanitari, sono stati uccisi in seguito agli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza dall'alba di oggi: lo riporta Al Jazeera. Almeno 11 persone sono state uccise e trasportate all'ospedale al-Awda nel nord di Gaza, tra cui 6 mentre aspettavano la distribuzione di cibo vicino al corridoio di Netzarim. Due persone sono state uccise e trasportate al complesso medico Nasser da un centro di distribuzione della fondazione GHF nel sud. Una donna è stata uccisa e un'altra persona è rimasta ferita in un attacco aereo israeliano contro un condominio a Khan Younis (sud).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza