Mazzone:Baggio 'una perla, c'è bisogno del suo esempio'

"E' stato fantastico averti come mister. E' stato meraviglioso saperti leale e sincero. E' stato troppo poco il tempo passato insieme". E' un messaggio d'amore e riconoscenza quello che Roberto Baggio manda - attraverso l'Ansa - a Carlo Mazzone nel giorno della sua morte. "Sono certo che l'amore delle tante persone che ti hanno voluto bene ti accompagnerà per sempre. Perla rara in un mondo che avrebbe bisogno del tuo esempio sempre coerente e sinceramente autentico. E' stato bellissimo incontrarti carissimo mister, auguro al tuo viaggio eterno il meritato riposo nella luce più bella".