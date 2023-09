Mazzi, Cutaia riconfermato al Maggio per altri 6 mesi

Il commissario straordinario del Maggio musicale fiorentino Onofrio Cutaia "sicuramente lo lasciamo" a Firenze, "lo possiamo dire ufficialmente". Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura con delega allo spettacolo dal vivo, Gianmarco Mazzi, stasera a Firenze, al primo concerto della stagione autunnale del Maggio. "È una fase - ha aggiungo - in cui bisogna rafforzare questo lavoro che è stato iniziato" da Cutaia, "la scadenza era il 15 settembre e arriverà sicuramente fino a marzo, poi vedremo". Per Mazzi "il commissario Cutaia ci ha messo un entusiasmo e una passione contagiosa che ha trasmesso anche a noi del ministero. È una figura importantissima. Noi stiamo seguendo molto il Maggio fiorentino perché è una risorsa di questo paese. L'opera è un'eccellenza italiana perché è una forma d'arte per cui l'Italia è famosa e amata nel mondo". Mazzi ha poi detto di apprezzare la ricetta indicata da Cutaia per il futuro del teatro che punta ad aprirsi anche ad altre arti. "Io credo molto nell'alleanza tra le arti - ha concluso - quindi la ricetta suggerita dal commissario noi la sosteniamo. Per me è importante che sia il livello a legare le cose, un luogo come questo deve accogliere spettacoli di alto livello".