Mazza, portiamo alla Buchmesse il nostro Dream Team

"Sono particolarmente orgoglioso del programma che presentiamo per la partecipazione dell'Italia come Ospite d'Onore alla Buchmesse di Francoforte. Nel tempio dell'editoria mondiale portiamo un 'Dream Team' di autori e relatori che sarà in grado di generare interesse, curiosità e dibattito sullo stato della cultura italiana". Lo sottolinea il Commissario straordinario Mauro Mazza nel giorno in cui è stato svelato il programma di Italia Ospite d'Onore alla Fiera del Libro di Francoforte dal 16 al 20 ottobre. "Mi piace sottolineare la massima rappresentatività del nostro programma, privo di qualsiasi gerarchia tra generi letterari e contraddistinto da incontri aperti a opinioni, esperienze e generazioni diverse e talvolta lontane tra loro. Ringrazio gli autori, proposti dagli editori, che hanno accettato l'invito. Sono convinto, inoltre, che il contributo dei 'testimoni del tempo' saprà arricchire ulteriormente la partecipazione dell'Italia alla Buchmesse di Francoforte, permettendo di celebrare la nostra cultura in tutte le sue sfaccettature" afferma Mazza.