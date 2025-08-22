'Maxwell, non c'è alcuna lista clienti di Epstein'

"Non c'è assolutamente" alcune lista clienti "di cui io sono a conoscenza". Lo ha detto Ghislaine Maxwell, la socialite complice di Jeffrey Epstein, nel colloquio con Todd Blanche, il viceministro della Giustizia ed ex legale personale di Donald Trump, di cui la trascrizione e l'audio sono stati diffusi dal Dipartimento di Giustizia.

Secondo l'agenzia Bloomberg, Maxwell avrebbe lodato Donald Trump, definendolo "gentile" e "cordiale" e avrebbe detto di non aver mai visto il presidente in un "contesto inappropriato".