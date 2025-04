Maxi blackout colpisce Spagna, Portogallo e sud della Francia: indagini in corso

Un maxi blackout ha colpito la Spagna, il Portogallo e parte del sud della Francia. L'erogazione elettrica in Spagna è stata interrotta intorno alle 12.50 per cause sconosciute, mandando in tilt i collegamenti internet e i trasporti in molte regioni, compreso l'aeroporto di Madrid. Le principali compagnie elettriche non hanno dato spiegazioni dell'interruzione del servizio, riferisce El Pais.

Secondo fonti governative citate dal quotidiano, il governo sta indagando sulle cause con varie squadre di diversi ministeri, ma ancora non hanno dato indicazioni.