Maurizio Lupi critica le opposizioni: "Riforma della giustizia più urgente che mai"

"Se ieri le opposizioni avessero espresso solidarietà non a una forza politica, ma all'istituzione; non a Giorgia Meloni, ma alla Presidenza del Consiglio, oggi ci sarebbe stato un clima diverso. Invece, ci troviamo in una situazione surreale. Sappiamo che l'azione penale è obbligatoria: davanti a un esposto, il procuratore deve agire. ma non usiamola come una foglia di fico: esiste una discrezionalità nell'inviare un caso al Tribunale dei Ministri, evitando che venga sommerso da ogni genere di denuncia. È un copione già visto: strumentalizzare la giustizia per fini politici non ha mai giovato né alle istituzioni né al Paese. Dopo le proteste dei magistrati di sabato scorso, appare evidente la volontà di una parte politicizzata della magistratura di alzare il livello dello scontro per ostacolare le riforme. Proprio per questo, la riforma è più urgente che mai: la separazione delle carriere è essenziale per una giustizia più equa e vicina ai cittadini." Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.