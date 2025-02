Matteo Salvini sulla rottamazione cartelle e le chat di Fdi

"È il gonfio che mi dà fastidio....". Matteo Salvini scherza, nella conferenza stampa per presentare una nuova rottamazione delle cartelle proposta dalla Lega, quando gli si chiede delle chat di Fdi. "Sto provando a perdere 20 grammi da tempo senza particolare successo e quindi su questo - dice - tocca un punto dolente. Non sono permaloso, se c'è qualcosa che risale al passato è di pessimo gusto, ma non è un problema politico perché eravamo su fronti diversi, ovviamente altro paio di maniche sarebbe se considerazioni di un certo tipo fossero fatte da alleati adesso mentre governiamo insieme".