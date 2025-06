Matteo Salvini difende il terzo mandato: "I cittadini scelgono il loro leader"

Il terzo mandato "non è una battaglia per Tizio o Caio, vuol dire che sono i cittadini a scegliersi il loro sindaco o il loro governatore, se è incapace lo mandano a casa, anche dopo il primo mandato, se è bravo perché cancellare la possibilità di rieleggerlo e risceglierlo?". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini in una intervista a Rtl 102.5 affermando che parlare di rischio di autoritarismo è "assolutamente esagerato". "Citare Hitler o Mussolini - ha detto ancora - a proposito della democrazia italiana del 2025 mi sembra curioso o sbagliato. La posizione della Lega è chiara da anni. Se gli altri condividono che sono i cittadini a dover avere l'ultima parola e non i partiti una legge si può fare in fretta".