Lunedì 20 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
Rossi e Indy, miti senza fine
Ultima ora
Mattarella,su sfide esistenziali nessun cedimento permesso
20 ott 2025
"Oggi le Istituzioni Europee si confrontano con sfide esistenziali. Regno del Belgio e Repubblica Italiana, forti dei loro valori e della loro storia democratica, possono sostenere l'Unione Europea in una fase storica in cui sfide globali vogliono porre in discussione principi fondanti della nostra stessa Unione e della convivenza pacifica tra i popoli. Non possiamo permetterci cedimenti". Lo ha detto il presidente della Repubblica nel brindisi alla cena di Stato in Belgio.

