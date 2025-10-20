Mattarella,su sfide esistenziali nessun cedimento permesso

"Oggi le Istituzioni Europee si confrontano con sfide esistenziali. Regno del Belgio e Repubblica Italiana, forti dei loro valori e della loro storia democratica, possono sostenere l'Unione Europea in una fase storica in cui sfide globali vogliono porre in discussione principi fondanti della nostra stessa Unione e della convivenza pacifica tra i popoli. Non possiamo permetterci cedimenti". Lo ha detto il presidente della Repubblica nel brindisi alla cena di Stato in Belgio.