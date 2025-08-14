Mattarella,sicurezza delle infrastrutture non ammette negligenze

Giovedì 14 Agosto 2025

Pierfrancesco De Robertis
14 ago 2025
"Il crollo del Ponte Morandi ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio alla sindaca di Genova, Silvia Salis.

"La rapida ricostruzione di un così importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la Città e l'Italia, è stata un atto di ripartenza" scrive il capo dello Stato, sottolineando che "la tutela delle infrastrutture, per garantire piena sicurezza nella circolazione, non ammette alcuna forma di negligenza".

