Giovedì 2 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraMattarella, violenza attrae mondo ma c'è alternativa
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Mattarella, violenza attrae mondo ma c'è alternativa

Mattarella, violenza attrae mondo ma c'è alternativa

'Messaggio Cnao superiore a quello degli attuali contrasti'

'Messaggio Cnao superiore a quello degli attuali contrasti'

'Messaggio Cnao superiore a quello degli attuali contrasti'

"Da qui emerge, ogni giorno, un messaggio autorevolmente superiore a quello delle violenze e dei contrasti che in questo momento attraggono incomprensibilmente il mondo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della visita al Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao) di Pavia.

"Grazie per quanto fate qui ogni giorno, - ha aggiunto Mattarella rivolgendosi al presidente Cnao, Gianluca Vago - mettere insieme diverse professionalità e vocazioni, superando i confini, ci induce a credere che una strada alternativa a quella che in questo periodo suscita in noi tante preoccupazioni è possibile".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaSergio Mattarella