Giovedì 11 Settembre 2025

Beppe Boni
12 set 2025
Mattarella, Ventotene luogo ispiratore di pace e democrazia

Messi a dimora i semi della libertà e del federalismo

Ventotene da luogo di reclusione e oppressione sull'uomo e segno dell'assolutismo che gravò sull'Italia con il regime fascista, si è trasformata da tempo in uno dei luoghi ispiratori della affermazione dei valori di pace e democrazia che contraddistinguono l'esperienza di ciò che è divenuta la Unione Europea. Un luogo in cui vennero messi a dimora i semi della libertà e di quel federalismo che hanno arricchito il dibattito dei popoli europei verso la meta di una unione di popoli indipendenti e liberi.

Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, in occasione della prima Conferenza Europea di Ventotene per la Pace e la Democrazia.

