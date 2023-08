Mattarella, sui migranti occorre percorrere strade diverse

Sulle politiche migratorie "occorre percorrere strade diverse. Se non se ne avverte il senso di fraternità umana, per una miglior sicurezza". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando al meeting di Rimini. "Una pace giusta, non può dimenticare il dramma dei profughi. I fenomeni migratori, vanno affrontati per quel che sono: movimenti globali, che non vengono cancellati da muri o barriere", ha aggiunto il capo dello Stato.