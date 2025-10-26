Mattarella, speranza da Gaza si estenda a Ucraina

L'auspicio è che la "scintilla di speranza", come l'ha definita Leone XIV, innescata in Terra Santa si estenda anche all'Ucraina, dove le iniziative negoziali stentano ancora a prendere concretezza mentre le sofferenze di bambini, donne, uomini procurate dall'aggressione russa non accennano a diminuire. Quanto avviene ci impone di perseverare in una risposta comune, equilibrata, mossa dal senso di giustizia e di rispetto per la legalità internazionale, dalla vigenza universale dei diritti dell'uomo. Sono i principi in cui si riconosce la Repubblica Italiana." Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'Incontro Internazionale "Osare la Pace" organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio.

"Il contributo dei peace-maker, che costruiscono ponti e tessono relazioni tra comunità in conflitto, e dei peace-keeper, che vegliano sul rispetto dei cessate il fuoco e sulla protezione dei più vulnerabili, è inestimabile: far germogliare un principio di pace anche nei contesti più ostili", aggiunge.