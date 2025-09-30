Martedì 30 Settembre 2025

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Ultima ora
Mattarella, servono percorsi di dialogo che aiutino la pace

30 set 2025
30 set 2025
Velleitario pensare che singoli Stati siano efficaci da soli

"Sarebbe velleitario immaginare che singoli Stati siano in grado di attuare soluzioni efficaci su fenomeni di vasta portata, prescindendo dalla collaborazione con gli altri Paesi. Italia e Kazakhstan condividono la responsabilità di contribuire a percorsi di dialogo e che aiutino a mantenere la pace e la stabilità, a promuovere lo sviluppo nel rispetto dei principi di giustizia, equità, solidarietà e leale collaborazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Astana all'Accademia di formazione della pubblica amministrazione.

© Riproduzione riservata