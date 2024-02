Mattarella, serve un cessate il fuoco tra Hamas e Israele

"Abbiamo condiviso l'esigenza che si arrivi a un cessate il fuoco" tra Hamas ed Israele. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita di Stato a Cipro, dopo un colloquio con il Presidente, Nikos Christodoulides, parlando del conflitto in Medio Oriente. E la crisi va risolta, ha dichiarato il Capo dello Stato, "senza i rischi di ampliamento di questo drammatico conflitto e di ulteriori tensioni in quella Regione che rischia di far esplodere altri problemi di maggiore gravità".