Mattarella, rissa in Parlamento è una scena indecorosa

Per quanto riguarda la composizione dei vertici europei "vorrei togliere dal tavolo un aspetto: non credo che abbia avuto alcun ruolo quella scena indecorosa che tutti hanno visto e condannato e mi auguro che sia una lezione per i partecipanti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ad una domanda a Bucarest ad una domanda sulla rissa nel Parlamento italiano e se questo abbia avuto un effetto rispetto alle trattative per i vertici europei.