Martedì 14 Ottobre 2025

Mattarella, rilanciare soluzione due popoli due Stati

14 ott 2025
14 ott 2025
Mattarella, rilanciare soluzione due popoli due Stati

Bisogna "Rilanciare la soluzione di uno stato per ciascuno per i due popoli l'unica condizione per pace e sicurezza duratura". Lo ha detto il presidente della Repubblica in una dichiarazione dopo aver accolto papa Leone XIV al Quirinale.

"Viviamo tempi di grande difficoltà, il secondo dopo guerra aveva saputo puntare sul multilateralismo, sistema che sembra progressivamente accantonato. La logica del più forte sembra talvolta prevalere. Dignità di gruppi e popoli sono sovente calpestati", ha aggiunto Il Presidente della Repubblica.

