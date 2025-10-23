Mattarella, riforma delle Nazioni Unite è benvenuta e necessaria

"Senza cambiamento nei meccanismi di governance dell'ONU, il rischio è che molte nazioni rinuncino a guardarvi come il luogo in cui è possibile costruire obiettivi comuni. In verità le critiche riguardano, più che altro, la capacità effettiva di intervento nel corso di conflitti e scontri armati, mentre amplissimo è il riconoscimento del raggiungimento di ottimi obiettivi ascritto alle attività di tutto il sistema onusiano, con le sue agenzie. Il dibattito in corso per una riforma delle Nazioni Unite è benvenuto e necessario". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una intervista a "La voce di New York".

"L'efficacia dell'ONU - aggiunge - dipende in larga misura dalla buona coscienza, in altri termini, dalla volontà politica degli Stati Membri. In ogni caso, è anzitutto all'ONU che ci si rivolge per ruoli di mediazione. Sono le Nazioni Unite l'attore umanitario in tutte le principali crisi del mondo. E non sarebbe possibile immaginare una risposta alle grandi sfide transnazionali - dalla lotta alla povertà e all'insicurezza alimentare al cambiamento climatico, all'intelligenza artificiale - senza avvalersi di un quadro di riferimento globale che solo le Nazioni Unite possono fornire", conclude.