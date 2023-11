Mattarella, realtà virtuale e reale non si sovrappongano

L'intento di far sì che l'utilizzo dei social rafforzi i legami relazionali propri di una società autentica, piuttosto che cedere alla tentazione di sovrapporre una realtà virtuale a quella reale, merita apprezzamento. Contribuire a far sì che l'esercizio della libertà di ciascuno rafforzi e garantisca la libertà di tutti rappresenta un esercizio positivo della solidarietà racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione: questo è quanto ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Segni Nuovi, Alberto Stizzoli, in occasione della XIII edizione del Festival della Dottrina Sociale.