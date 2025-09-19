Venerdì 19 Settembre 2025

Deborah Bonetti
Mattarella, quel No a Salò difese la dignità della Patria
19 set 2025
Mattarella, quel No a Salò difese la dignità della Patria

Nella Giornata degli Internati Militari nei campi nazisti

Questa Giornata "rende pienamente onore ai militari italiani che ebbero il coraggio di pronunciare il loro No al nazifascismo, pagando un prezzo personale altissimo e subendo, al termine della guerra, una sorta di oscuramento della loro resistenza, travagliata ed eroica. Con quel No ai fascisti di Salò e alle truppe di occupazione difesero la dignità e il senso autentico dell'amor di Patria quando lo stesso vertice dello Stato si era dissolto". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la Cerimonia per la Giornata degli Internati Militari nei campi di concentramento tedeschi durante la II guerra mondiale.

© Riproduzione riservata