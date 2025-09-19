Venerdì 19 Settembre 2025

19 set 2025
Mattarella, patrioti i militari che dissero no ai tedeschi

La nostra libertà ha un debito verso di loro

"La libertà di cui oggi ci gioviamo ha un debito verso il coraggio dei" militari italiani che dopo l'8 settembre dissero no ai tedeschi. "Patrioti che nei campi tedeschi sono stati privati della stessa loro identità e ridotti a un numero". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. "Patrioti che, nelle baracche, dopo il lavoro, hanno cominciato a tessere i fili di quelle relazioni solidali, di quell'etica collettiva che sarebbe diventata l'humus di un nuovo inizio per l'Italia".

