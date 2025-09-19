Mattarella, patrioti i militari che dissero no ai tedeschi

"La libertà di cui oggi ci gioviamo ha un debito verso il coraggio dei" militari italiani che dopo l'8 settembre dissero no ai tedeschi. "Patrioti che nei campi tedeschi sono stati privati della stessa loro identità e ridotti a un numero". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. "Patrioti che, nelle baracche, dopo il lavoro, hanno cominciato a tessere i fili di quelle relazioni solidali, di quell'etica collettiva che sarebbe diventata l'humus di un nuovo inizio per l'Italia".