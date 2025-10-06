Mattarella, pace responsabilità collettiva da non evadere

Osserviamo "numerosi conflitti armati che affliggono popoli e aree anche a noi vicine, e che pensavamo di avere da tempo riposto negli angoli della nostra memoria collettiva. A ottanta anni dalla fondazione delle Nazioni Unite, l'aspirazione universale alla pace deve tornare a essere obiettivo urgente e condiviso dell'intera comunità internazionale. È una responsabilità collettiva dalla quale non possiamo evadere". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della XII Conferenza Italia America Latina e Caraibi.