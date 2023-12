Mattarella, oligarchi come contropoteri sempre più attivi

Oligarchie di varia estrazione si sfidano nell'esplorazione sottomarina, nelle nuove missioni spaziali, nella realizzazione di costosi sistemi satellitari (con implicazioni militari) e nel controllo di piattaforme di comunicazione sociale, agendo, sempre più spesso, come veri e propri contrappesi. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale per gli auguri di Natale. "Il fenomeno non è nuovo nella storia - ha aggiunto il Capo dello Stato -. Già in passato, anche lontano, grandi corporazioni sono riuscite a condizionare l'azione di governi, se non degli Stati. Con l'avvento della democrazia, gli Stati non dipendono più da singoli interessi e non deve accadere".