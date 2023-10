Mattarella, occuparsi dell'ambiente è una scelta di vita

"Occuparsi dell'ambiente, rispettarlo, è garanzia di vita". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia per i 60 anni del Vajont. Una cerimonia per ricordare, "per poter dire, come ha esortato il presidente Zaia, che riuscire ad assicurare condizioni di sicurezza e garanzia di giustizia, come richiede il buon governo, rimane obiettivo attuale e doveroso nella nostra società. Perché occuparsi dell'ambiente, rispettarlo - dichiara - è garanzia di vita". "Per evitare - sottolinea il Capo dello Stato - atteggiamenti di indifferenza, di presunzione, di superiorità rispetto ai segnali della natura. Pagati qui a così caro prezzo. Per non capitolare a quello che il presidente Fedriga ha definito 'desiderio cieco dell'uomo di piegare la natura a proprio piacimento al fine di ottenere il massimo profitto'". "A un intervento dell'uomo che si traduce in prevaricazione, corrisponde la violenza della natura", prosegue Mattarella. "Assicurare una cornice di sicurezza alla nostra comunità", secondo il presidente della Repubblica, "significa saper apprendere la lezione". "L'interazione dell'uomo con la natura è parte dell'evoluzione della natura stessa. Perché l'uomo è parte della natura, ma non deve divenirne nemico. Non si tratta di un tema di esclusivo carattere ecologico. Ce lo ha ricordato anche Papa Francesco nella sua recentissima esortazione. Si tratta di saper porre attenzione e saper governare, con lungimiranza, gli squilibri che interpellano, mettendo in discussione, l'umanità stessa", è il monito di Mattarella.