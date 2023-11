Mattarella, obiettivo strategico potenziare artigianato e PMI

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente Nazionale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Dario Costantini, il seguente messaggio: "L'artigianato e la piccola e media impresa costituiscono comparti essenziali del tessuto produttivo nazionale. Potenziarne la competitività e la resilienza è un obiettivo strategico per supportare una crescita sostenibile, equilibrata ed inclusiva. È un impegno che interpella Istituzioni e società civile ad adottare azioni sinergiche in favore di una filiera che generi occupazione e sia in grado di rivitalizzare aree soggette a fenomeni di impoverimento e di spopolamento. Il comparto dell'artigianato e della piccola e media impresa è altresì catalizzatore di formazione e investimento in capitale umano, dove si trasmettono competenze preziose alle giovani generazioni: risorse inestimabili per il progresso del Paese. Una funzione economica e sociale, quest'ultima, che deve essere sostenuta anche tramite gli strumenti forniti dall'Unione europea. A tutti i partecipanti all'Assemblea, impegnata ad affrontare i temi più attuali del settore nell'ambito di un delicato contesto internazionale, rivolgo un caloroso saluto, unitamente ai miei sentiti auguri di buon lavoro".