Mattarella, neo-protezionismo incide su mercati e economia

Ci troviamo "in un momento caratterizzato da forte incertezza in Europa e nel mondo. Conflitti in atto, spinte neo-protezionistiche fanno prevalere elementi di instabilità e questo, naturalmente, oltre a rappresentare minaccia per gli stessi destini dell'umanità, incide sulle prospettive dell'economia e dei mercati, anche in campo assicurativo". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio inviato all'assemblea annuale dell'Ania.