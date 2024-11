Mattarella, l'integrazione è un potente fattore di sicurezza

"Sta crescendo la presenza di aziende guidate da cittadini immigrati. Dal commercio giunge pertanto anche un impulso all'integrazione, potente fattore di sicurezza". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Assemblea Nazionale Confesercenti. "Il mondo delle Pmi, cui è ascrivibile il 99% delle imprese, il cui fatturato giunge al 70% di quello complessivo, fornisce un grande contributo. Appare evidente che stiamo parlando della spina dorsale del Sistema Italia. La densità delle imprese - oggi gravata da una pesantissima denatalità, in parallelo con quella demografica - è sintomo della vitalità dei territori. La crescita delle imprese dunque non è - o non è soltanto - un affare privato, del singolo imprenditore o investitore, ma è anche un impegno che rafforza la società, fa progredire la nostra Repubblica", ha aggiunto.