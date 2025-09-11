Giovedì 11 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Charlie Kirk uccisoPolonia RussiaEsercitazioni BielorussiaOpenAI OracleTuristi ebrei Venezia
Acquista il giornale
Ultima oraMattarella, lieto che la pala del Carpaccio torni in Slovenia
11 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Mattarella, lieto che la pala del Carpaccio torni in Slovenia

Mattarella, lieto che la pala del Carpaccio torni in Slovenia

"La cultura costituisce elemento che unisce e riconnette storie"

"La cultura costituisce elemento che unisce e riconnette storie"

"La cultura costituisce elemento che unisce e riconnette storie"

Carpaccio è uno degli artisti che rappresenta la profonda interconnessione tra la storia e la cultura dei nostri Paesi e sono molto lieto che proprio nei giorni scorsi, un'altra tela del Carpaccio, di intensa religiosità, la 'Madonna col Bambino' abbia trovato ricollocazione nel luogo per cui era stata originariamente concepita: la chiesa del convento di San Francesco a Pirano. La cultura costituisce elemento che unisce e riconnette storie, esperienze, rapporti umani. Non sarà mai elemento di contrapposizione: sarebbe come negare la sua funzione nella storia della civiltà". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando dal consiglio comunale di Capodistria.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Sergio Mattarella