Mattarella, lieto che la pala del Carpaccio torni in Slovenia

Carpaccio è uno degli artisti che rappresenta la profonda interconnessione tra la storia e la cultura dei nostri Paesi e sono molto lieto che proprio nei giorni scorsi, un'altra tela del Carpaccio, di intensa religiosità, la 'Madonna col Bambino' abbia trovato ricollocazione nel luogo per cui era stata originariamente concepita: la chiesa del convento di San Francesco a Pirano. La cultura costituisce elemento che unisce e riconnette storie, esperienze, rapporti umani. Non sarà mai elemento di contrapposizione: sarebbe come negare la sua funzione nella storia della civiltà". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando dal consiglio comunale di Capodistria.
Ultima oraMattarella, lieto che la pala del Carpaccio torni in Slovenia