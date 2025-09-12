Mattarella, l'Europa nacque per superare logica delle guerre

"Fare l'Europa per superare la logica del conflitto e delle guerre, per evitare la oppressione dell'uomo sull'uomo, per ribadire la dignità di ogni essere umano, di ogni persona. Questo fu il messaggio potente che venne dagli esponenti antifascisti reclusi nell'isola, la cui lezione di vita rappresenta un esempio per le giovani generazioni. I momenti formativi e di incontro che si succedono suonano conferma dell'attualità di ciò che a Ventotene, nelle sofferenze del confino, nacque. È un compito destinato a riproporsi per ogni generazione, quello di inverare i valori di libertà che caratterizzarono la battaglia dei fondatori". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla vice presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, in occasione della prima Conferenza Europea di Ventotene per la Pace e la Democrazia.