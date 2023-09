Mattarella, le regole di Dublino sono obsolete

Il nostro obiettivo è quello di essere un punto di riferimento per la comunità nazionale e formulare delle proposte. Credo che, di fronte a un fenomeno come questo, sia necessario pensare in modo adeguato: le regole di Dublino appartengono al passato, eravamo in un'altra epoca, non c'era una migrazione di massa, è come fare un salto indietro nel tempo. Sono fuori dalla realtà. Ci vuole invece uno sforzo congiunto, prima che sia impossibile governare il fenomeno migratorio in modo da affrontarlo con nuove formule. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante una conferenza stampa a Siracusa con il Presidente tedesco Frank Walter Steinmeier, a chi gli chiedeva se l'Italia potesse fare di più per l'integrazione.