Giovedì 11 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno
11 set 2025
Mattarella, la scuola è dialogo, accoglienza e inclusione

E' comunità, responsabilità, fiducia

"Ogni anno, in Italia mi reco in una scuola per vivere con gli studenti l'inizio del nuovo anno che li vedrà impegnati nello studio: è un momento importante non solo per le alunne e gli alunni, ma coinvolge le loro famiglie e riguarda l'intera società. Il suono della prima campanella ci proietta al futuro, alle settimane e ai mesi che ci attendono a scuola. Un luogo, dalle stesse caratteristiche e aspirazioni in ogni parte del mondo. Una strada su cui camminare insieme, giovani e adulti. Incontro con la conoscenza, con i valori propri al momento educativo: accoglienza, dialogo, comunità, responsabilità, fiducia, rispetto, inclusione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Capodistria, seconda tappa della sua visita in Slovenia.

