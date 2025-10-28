Mattarella, la Costituzione riconosce valore civico al risparmio

La Costituzione riconosce un alto valore civico al risparmio. La sua immediata finalità corrisponde all'aspirazione delle famiglie di perseguire obiettivi di crescita sociale, di risposta a bisogni, di protezione a fronte di emergenze. La Carta prescrive la tutela di un bene delle famiglie, dunque della comunità nazionale e questa tutela si esprime, anzitutto, nella sua salvaguardia, azione cui devono guardare istituzioni e ordinamenti. Tutelare il risparmio significa favorirne impieghi che ne accrescano il valore, creando condizioni affinché possa agire da leva fondamentale dell'economia". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente dell'associazione di fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. Giovanni Azzone.