Mattarella in Vaticano: incontro ufficiale con Papa Leone XIV il 6 giugno

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Vaticano il 6 giugno per incontrare Papa Leone XIV. Lo ha reso noto il Quirinale.

Il primo saluto tra il Papa e il Capo dello Stato era avvenuto il 18 maggio scorso, giorno in cui Leone XIV ha presieduto la messa per l'inizio del pontificato. Il presidente della Repubblica, che guidava la delegazione italiana presente alla messa in Piazza San Pietro, aveva avuto modo di scambiare qualche parola con il nuovo Pontefice. Ora, il prossimo 6 giugno, Mattarella tornerà in Vaticano in visita ufficiale.