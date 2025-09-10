Mattarella, in Polonia episodio gravissimo, verso il baratro

L'episodio di droni in Polonia è "gravissimo". "Quel che crea allarme e che ci si muove su un crinale dal quale si può scivolare in un baratro di violenza incontrallato". Quanto avviene in Ucraina viene accentuato anche dalle "dichiarazioni minacciose del Cremlino ai paesi europei che sono un elemento che induce all'allarme. Il rischio estremamente alto che si scivoli in un conflitto di dimensioni inimmaginabili e incontrollabile". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Lubiana nella prima tappa della sua visita in Slovenia.