Venerdì 24 Ottobre 2025

24 ott 2025
Mattarella, impegno dell'Italia all'Onu asse di politica estera

L'impegno italiano nelle Nazioni Unite è asse portante della politica estera del nostro Paese, in attuazione di quanto sancito dall'art. 11 della Costituzione. Credere e investire nelle Nazioni Unite implica agire per trasformare in azioni concrete il principio della solidarietà internazionale e di un ordine mondiale basato sul rispetto delle regole. Significa promuovere una logica di collaborazione e rispetto fra gli Stati, alternativa a quella della sopraffazione. Convincimenti che appaiono oggi tanto più fondati e decisivi a fronte di impellenti sfide globali e dell'allarmante diffusione di conflitti armati.

Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'ottantesima Giornata delle Nazioni Unite.

