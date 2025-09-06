Mattarella, il mondo ha bisogno dell'Ue per centralità diritto

Venerdì 5 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

6 set 2025
Contro straripante peso corporazioni mondiali

"Il mondo ha bisogno dell'Europa. Per ricostruire la centralità del diritto internazionale che è stata strappata. Per rilanciare la prospettiva di un multilateralismo cooperativo. Per regole che riconducano al bene comune lo straripante peso delle corporazioni globali - quasi nuove Compagnie delle Indie - che si arrogano l'assunzione di poteri che si pretende che Stati e Organizzazioni internazionali non abbiano a esercitare". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel videomessaggio inviato al Forum Teha di Cernobbio.

