Mattarella, il mio pensiero ad Unifil, suo ruolo fondamentale

"Le Forze Armate sono parte protagonista in questa azione di contenimento e dissuasione" per la stabilità e la pace. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia al Quirinale per la consegna delle onorificenze dell'Ordine militare d'Italia, in occasione della Festa del 4 novembre. "L'impegno delle Istituzioni si avvale del fattore di deterrenza da esse rappresentato, necessario per prevenire il riscorso alle armi. In questo momento, il pensiero va al contingente italiano schierato nell'ambito della missione Unifil in Libano e a tutti i caschi blu che operano in quel delicatissimo scenario". "È fondamentale - ha aggiunto - il presidio di affermazione del diritto umanitario internazionale che quella missione rappresenta. A loro va il mio augurio affinché, portata a termine la loro importante missione, possano rientrare presto alle loro famiglie".