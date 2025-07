Mattarella, grati a Guardia Costiera per senso dovere e umanità

Le "numerose missioni affidate" alla Guardia Costiera sono da lei "assolte con elevata professionalità, senso del dovere e umanità", per cui "la Repubblica è grata" al suo personale. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, in occasione dell'anniversario della fondazione.

"L'odierna ricorrenza - si legge nel messaggio - vede la celebrazione delle tradizioni di un Corpo che dal 1865 ha dato il suo costante contributo al consolidamento dello sviluppo sociale ed economico delle attività marittime e portuali del Paese. L'Italia vanta quasi 8.000 chilometri di coste e basterebbe questo numero a segnalare la dimensione dell'impegno cui sono chiamate le donne e gli uomini delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e il valore che la loro opera rappresenta anche nell'ambito della cosiddetta economia-blu. Il Corpo delle Capitanerie di porto ha acquisito nel tempo crescenti attribuzioni in ambito marittimo, oggi esercitate sotto l'egida di diversi dicasteri. Numerose, infatti, le missioni affidate, assolte con elevata professionalità, senso del dovere e umanità".

"La preziosa opera assicurata dal Corpo nella ricerca e soccorso in mare - prosegue Mattarella - nelle attività dirette alla sicurezza della navigazione di tutto il naviglio mercantile, da pesca e da diporto, nella protezione dell'ambiente marino, nel controllo dei flussi migratori e, non ultimo, nelle attività preposte a tutela della filiera ittica e della balneazione, è di particolare rilievo".

"In occasione di questo 160° anniversario di fondazione, rivolgo l'omaggio della Repubblica alla Bandiera di Guerra della Marina Militare e delle Forze Navali e allo Stendardo delle unità navali della Guardia Costiera e, al contempo, rendo memoria del personale del Corpo caduto in servizio. La Repubblica è grata per la loro azione alle donne e agli uomini del Corpo delle Capitanerie di porto della Marina Militare e, in questo giorno di festa, giunga a tutti i suoi appartenenti, in servizio e in congedo, e alle loro famiglie, l'augurio più fervido. Viva il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera! Viva l'Italia!", conclude Mattarella.